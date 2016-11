Policial socorre mulher espancada pelo marido por estar em roda de samba

Ao encontrar a mulher em uma casa de samba, em Campo Grande, na Vila Santo Eugênio na noite desta terça-feira (15), o marido, de 35 anos, agrediu a esposa, de 27 anos, que acabou socorrida por um policial de folga.

A vítima esta casada com o autor há sete anos, e afirma que o marido seria dependente químico, que faz uso de drogas. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele não aceita a separação do casal sempre a ameaçando.

Na noite desta terça-feira (15) por volta das 22 horas, o autor a teria encontrado em bar de samba quando passou a agredi-la com puxões de cabelo tentando forçar a entrada dela dentro do carro, momento em que um policial apareceu e defendeu a mulher das agressões.

Antes de ir embora o homem ameaçou de morte a mulher, “Você vai ver o que eu vou fazer com sua mãe e as crianças”. Segundo a vítima, o marido não aceita a separação e faz uso de crack no quintal de sua residência se recusando a sair do imóvel.

Na delegacia, a mulher desejou representar criminalmente contra o autor e pediu medidas protetivas.