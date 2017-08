Policial militar mata papiloscopista da Polícia Civil na cidade de Naviraí

Imagem facebookPerito papiloscopista da Polícia Civil Jhones Gegiori Borges, 38 anos

O perito papiloscopista da Delegacia Regional de Policia Civil, Jhones Gegiori Borges, 38 anos foi morto com três tiros pelo policial militar Vagner Nunes Pereira, 30 anos. O fato aconteceu na prneira hora da madrugada deste domingo, dentro de um ônibus, na rodovia BR-163, próximo da cidade de Naviraí.

As primeiras informações são de que os policiais eram passageiros do ônibus que fazia o itinerário Naviraí/ Campo Grande. O papiloscopista estaria alterado, perturbando outros passageiros e aparentando estar embriagado. Há uma versão contada pelo policial dando ciência de que a vítima estaria em uma das poltronas do fundo do ônibus, em processo de masturbação, o que teria gerado a reação do policial militar e em seguida teria desencadeado a briga e o assassinato.

O PM então se identificou e deu voz de prisão ao policial civil, que teria tentado sacar uma arma. Momento, em o militar disparou três vezes contra o perito, que morreu no local. Não há informações se mais alguém ficou ferido.

O delegado Claudineis Galinari disse que os policiais atuavam em Naviraí, mas não se conheciam. O militar, com onze anos na corporação, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí,onde foi ouvido e liberado. Ele é lotado na Guarda e Escolta na Penitenciária Estadual de Naviraí. Foi ouvido e liberado, mas a arma ficou apreendida. A Polícia Civil investiga os fatos.

O corpo do policial civil foi levado para a Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) em Dourados.