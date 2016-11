Policial militar é assaltado, reage e mata ladrão em sitioca em Dourados

Um policial militar lotado no DOF (Departamento de Operações de Fronteira) matou um ladrão ainda não identificado, por volta das 21 horas de domingo, dia 27 de novembro, quando voltava de uma propriedade rural que possui nas proximidades da Embrapa, ao passar pela sitioca Ouro Fino, em Dourados.

A morte aconteceu após dois homens armados que estavam de bicicleta e motocicleta tentarem assaltar o policial que reagiu e trocou tiros com a dupla e foi ferido por um projétil em uma das mãos.

Após a troca de tiros o policial notou que um dos ladrões fugia na motocicleta enquanto o outro estava caído no chão já morto.

O policial foi socorrido por colegas do DOF e encaminhado para o Hospital da Vida, onde está internado, mas passa bem.

Já o ladrão morto eu trajava calça de tactel e uma bermuda, além de duas camisetas, sendo uma clara e outra escuta, foi encaminhado para uma funerária de Dourados, onde será submetido a exame de necropsia e ficará a disposição para reconhecimento.

Estiveram no local do assalto, policiais do DOF, policiais civis e peritos criminais que fizeram levantamento a respeito do ocorrido e encontraram um revolver calibre 38 com três projéteis disparados.