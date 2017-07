Policial é assassinado ao socorrer vítima de roubo em MS

Foto: Reprodução

O cabo da Polícia Militar Luiz Vargas Aguilar, 55 anos, foi assassinado na noite deste sábado (8), enquanto atendia uma ocorrência de roubo na Rua João B. Couto, no bairro Guató, em Corumbá, cidade distante cerca de 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Diário Corumbaense, o cabo foi acionado para atender uma ocorrência de roubo no endereço e, no momento em que ia imobilizar o ladrão, foi surpreendido por dois homens, que atiraram contra ele.

A bala entrou pela axila da vítima e transfixou no pescoço. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o policial para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu no posto de saúde.

Além dos três envolvidos no roubo, uma mulher é suspeita de participar da emboscada. A Polícia Militar faz diligências para localizar os autores do latrocínio.

Ainda conforme o Diário Corumbaense, o cabo Aguilar era aposentado, mas retornou ao serviço militar atuando na guarda externa do presídio masculino e na Unei (Unidade Educacional de Internação). Ele deixa esposa e cinco filhos.