Policial civil é agredida com socos e tem arma roubada pelo marido

Uma policial civil de 35 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada deste domingo (5) denunciando que foi agredida pelo marido por causa de ciúmes. Além disso, segundo ela, depois da briga o homem foi embora levando sua bolsa e a arma de serviço.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem de 34 anos já havia agredido a mulher, com quem é casado há 13 anos e tem três filhos. Mas, ela não registrou boletim de ocorrência nas outras ocasiões.

Nesta madrugada, quando voltavam de uma casa noturna, eles começaram a discutir e ele a ameaçou dizendo que quando chegassem em casa a policial veria como um homem trata uma mulher, e que se ele a visse com outro seria capaz de matá-la.

A vítima se negou a ir para casa com o homem. Quando percebeu que estava em frente ao Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), na Avenida João Arinos, puxou o freio de mão do carro e tentou descer, quando ele a puxou pelo cabelo e deu socos na cabeça da esposa.

A mulher conta que conseguiu sair do veículo e começou a bater no portão da delegacia. Com medo, o agressor foi embora, mas a bolsa e a arma de serviço da policial civil ficaram no carro, motivo que a levou a registrar ocorrência.