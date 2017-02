Policial aposentado é baleado com tiros fuzil calibre 762 em emboscada em Macaraju

Tudo do MS

O fato ocorreu por volta das 07:00 da manhã de hoje (11), de frente a residência do Agente da Polícia Civil Giuvan de Oliveira Barbosa (52), na Rua Arlindo Olegário de Lima, Conjunto José Brejão.

Consta em boletim da Polícia Militar que os mesmos foram acionados via telefone de emergência 190, onde populares informavam que acabara de dar entrada no Pronto Socorro um indivíduo vítima de disparo arma de fogo.

Ao chegarem no Pronto Socorro os policiais militares se depararam com o veículo FORD RANGER de cor Cinza e placas OON-5777 estacionada na entrada da unidade médica. O veículo em questão apresentava vários vestígios de disparo de arma de fogo e sangue no seu interior.

Em breve contato com a vítima que estava na sala de Raio-X, o mesmo relatou aos PMs que ao chegar na sua residência e ao descer para abrir o portão para guardar o veículo foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em um veículo aparentemente da marca Fiat Uno de cor Preta e portavam um "FUZIL" no qual realizaram vários disparos em sua direção, sendo que Giuvan de Oliveira Barbosa (52), ainda conseguiu andar em volta do seu veículo para se proteger e depois que os autores dos disparos saíram do local a vítima ainda conduziu seu veículo até o Pronto Socorro.

Em contato com o médico o mesmo relatou que a vítima foi atingida por aproximadamente 5 ou 6 tiros, não sendo possível detalhar naquele momento a quantidade exata.

Na local da tentativa do homicídio, foi encontrada várias cápsulas de munição calibre.762.

Agentes da Polícia Civil já estavam no local do fato colhendo dados e informações das testemunhas sobre o ocorrido.

O policial aposentado será transferido para unidade médica na Capital Campo Grande. O mesmo afirmou ainda aos PMs que há vários dias vem recebendo ameaças de morte por telefone.

O caso foi registrado como “Homicídio Simples na Forma Tentada” e já está em investigação pela Polícia Civil de Maracaju.