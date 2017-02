Policiais civis de Vicentina e Fátima do Sul prendem autores de furto e receptação de frangos

Policiais Civis da Delegacia Regional de Fátima do Sul e da Delegacia de Vicentina prenderam em flagrante, no início dessa semana, duas pessoas por furto e receptação de frangos de aviário na região do distrito de Culturama. Policiais Civis após informados pelo proprietário dos aviários de que funcionários estariam desviando frangos dos aviários para revendê-los, passaram a monitorar a chácara na Quarta Linha, zona rural de Fátima do Sul.

Na segunda-feira, 20/02, a equipe de policiais civis abordou um veículo Fiat Uno, logo após a saída do automóvel da granja de criação das aves. No Fiat Uno havia cerca de 60 frangos vivos com idade e peso próximos do ideal para abate. O condutor do veículo disse que comprou as aves de um dos funcionários da vítima pelo valor de R$ 4,00 cada frango.

Segundo a vítima, a pratica vinha ocorrendo a cerca de 8 meses o que pode ter dado um prejuízo aproximado de R$ 60mil o que corresponde a cerca de 18 mil aves furtadas do aviário e revendidas irregularmente. Devido o contrato entre a vítima e a empresa de alimentos BRF, as aves só podem ser comercializadas entre o proprietário do aviário e a BRF.

Os autores do furto e da receptação foram presos em flagrante, pagaram fiança e respondem em liberdade pelos crimes praticados.