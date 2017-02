Policiais civis de MS serão submetidos a cursos online para promoções

Pelo menos 395 profissionais da polícia civil de Mato Grosso do Sul serão submetidos a curso online, a partir do dia 13 de fevereiro, para serem habilitados a promoções no ano de 2017. A modalidade online do curso deve se encerrar no dia 24 de março.

Os cursos serão oferecidos à distância pela EAD/Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública). A aprovação nos cursos é obrigatória para habilitação à promoção de carreira.

Cada carreira da Polícia Civil será submetida a um curso diferente. Serão ofertados cursos para delegados de polícia, escrivãos e investigadores da polícia judiciária, peritos criminais e pailoscopistas além de agentes de polícia científica.

Aqueles que já tiverem participado de algum dos cursos da EAD/Senas ofertados poderão ser dispensados de frequentar o curso nessa modalidade, desde que o curso não esteja em sua versão atualizada.

Além da modalidade a distância, a Acadepol (Academia de Polícia Civil) ainda ministrará parte do curso na modalidade presencial. As datas para as aulas e testes presenciais ainda não foram definidas.

É necessário obter no mínimo 70 pontos, tanto nas avaliações da modalide online quanto presencial, para que o policial civil seja considerado aprovado nos cursos.

A lista com todos os policiais matriculados pela Acadepol nos cursos onlines da EAD/Senasp foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, entre as páginas 34 a 36.