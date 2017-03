Polícia prende três travestis envolvidas na morte de Paolla Pracho

Travesti foi morta a facadas em Dourados na madrugada desta quarta - Foto: Osvaldo Duarte

Policiais civis do SIG (Serviço de Investigações Gerais) prenderam na tarde desta quarta-feira em Dourados, três travestis acusadas de participação na morte de Marciano Ferreira dos Reis, 40, conhecida como Paolla Pracho. O crime ocorreu na madrugada de hoje, na região central da cidade.

Marcelo Flávio Gomes Pinheiro, 23, Leandro Daniel Sena, 25 e Jullyan Luccyan de Oliveira Mendes, 24, foram autuados em flagrante pelo homicídio e encaminhados ao 1º Distrito Policial.

Outras três participantes já foram identificadas e feito a representação contra elas, podendo ocorrer a prisão a qualquer momento.

De acordo com o SIG, detalhes sobre os fatos serão repassados à imprensa na manhã de quinta-feira, em entrevista coletiva no 1º DP, porém, conforme apurado pelo Dourados News, o principal motivo é a disputa pelos pontos de prostituição no município.

O caso

Paolla foi assassinada por golpes de faca por volta de 1h após briga generalizada que teve início em frente a agência do Bradesco, na avenida Joaquim Teixeira Alves e terminou a poucos metros dali, na João Cândido Câmara, próximo ao Santander.

A travesti foi morta pelas próprias colegas que fazem ponto no local com 12 facadas nas costas, duas na nuca e mais três na região do tórax.