Polícia prende funcionária de Conselho Tutelar em ‘boca de fumo’

Policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) prenderam nesta segunda-feira (20), uma funcionária do Conselho Tutelar, responsável pela venda de drogas num ponto da Vila Nasser. Andreia Glória Honorato Rodrigues, 41 anos, negou o crime, e chegou a acusar o filho de 17 anos de ser o responsável pela droga apreendida na casa dela.

De acordo com informações do delegado João Paulo Sartori, a polícia recebeu denúncias de que no bairro havia uma casa onde eram comercializadas porções de maconha e cocaína. Chegando no local, os policiais encontraram Toni Vieira dos Santos, 36 anos, marido de Andreia.

Nervoso com a abordagem, o homem acabou confessando que vendia drogas em casa, junto com a esposa, e levou a polícia até o endereço. No local, os policiais encontraram Andreia, com 24 porções de maconha e duas de cocaína.

A mulher negou que era da droga, inclusive disse que Toni não era seu esposo. Afirmou ainda que a droga poderia ser do filho dela de 17 anos.

Mesmo diante da negativa, Andreia foi presa em flagrante, juntamente com o marido, por tráfico de drogas.

Mais pontos – Ainda nesta segunda-feira (20), a Denar prendeu Luiz Otavio de Souza Vitor, 21 anos, e Luiz Carlos da Silva de 33 anos. Os dois eram vizinhos e foram flagrados vendendo drogas no Jardim Anahi. Os dois já tinham passagens por tráfico de drogas e foram autuados pelo mesmo crime mais uma vez.

Luiz Otávio também irá responder por apropriação indébita de uma moto que supostamente teria sido trocada por drogas, e também foi encontrada na residência. Nos pontos de drogas onde os suspeitos foram encontrados os agentes apreenderam também quatro porções de maconha, uma de cocaína e R$ 800,00 em dinheiro.

A Denar recebe denúncias anônimas pelos telefones 3345-0000.