Polícia prende dupla suspeita de matar motorista em golpe do falso frete

Foto: Maracaju Speed

Edson Junior Milan, 19 anos, e André Lucas de Souza, também, 19 anos, suspeitos pela morte do motorista Francisco Pereira do Nascimento, 68 anos, durante um falso frete foram presos no final da tarde desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, em Maracaju, cidade a 90 quilômetros de Dourados.

Os dois foram presos próximos a BR-267 na cidade. As Polícias Civil e Militar receberam a informação que um revólver calibre 32 foi encontrado na tarde desta segunda na região onde os autores do assassinato fugiram após o crime.

Ao notarem a presença da polícia na região, os dois fugiram em meio a um pasto próximo ao Bairro Monte Verde. Iniciou-se então uma perseguição onde André foi preso. Já Edson conseguiu fugir, porém foi preso posteriormente já na casa dele.

De acordo com o site Maracaju Speed, André disse à polícia que foi chamado por Edson para o assalto. O plano era o de pegar o caminhão de Francisco que estava em um posto de gasolina e leva-lo para Ponta Porã.

Porém, a vítima reagiu ao assalto e foi baleado durante a ação. Na delegacia, André disse que portava uma arma de brinquedo e Edson foi quem efetuou os disparos que mataram Francisco. Já Edson afirma que o autor dos disparos foi André. Os dois foram presos e levados à delegacia da cidade.