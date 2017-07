Polícia prende adolescente suspeito de cometer cinco ataques com ácido em Londres

Polícia metropolitana respondeu a chamado por ataque com ácido na região de Hackney, no nordeste de Londres. Um adolescente foi detido Reuters

A polícia metropolitana de Londres prendeu, na madrugada desta sexta-feira (14) um adolescente suspeito de cometer cinco ataques com ácido na capital britânica. Os incidentes deixaram várias pessoas com ferimentos graves, de acordo com a agência Reuters.

Na área de Hackney, no nordeste de Londres, dois assaltantes pararam ao lado de um veículo dirigido por um homem de 32 anos e lançaram o líquido corrosivo no rosto da vítima para, em seguida, roubar seu carro.

No período de uma hora e meia que se seguiu, três outros homens foram atacados com ácido na mesma região e um último sofreu um ataque no borough de Islington, nas proximidades.

Informe divulgado pela polícia revelou ainda que um adolescente foi detido sob suspeita de participar dos roubos e ataques. Cressida Dick, porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres, declarou à imprensa que, embora relativamente raros, incidentes com ácido vêm aumentando na capital britânica.

— Não quero que as pessoas pensem que está acontecendo em Londres o tempo todo. Não está, mas estamos preocupados porque o número de ataques parece estar crescendo. Os incidentes com ácido são bárbaros e podem causar ferimentos horríveis. Esses que ocorreram na noite passada envolveram ainda roubos.

Um vídeo publicado no Twitter mostra uma das vítimas recebendo água em seu corpo após sofrer o ataque. "Outro ataque com ácido. Isso tem que parar!", diz a publicação.