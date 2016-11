Polícia multou 234 condutores em operação nas rodovias estaduais

De 11 a 15 de novembro, durante Operação Proclamação da República, equipes da Polícia Militar Rodoviária aplicaram 234 multas em condutores que trafegavam pelas rodovias estaduais em Mato Grosso do Sul no feriado prolongado.

Agentes atenderam dez acidentes de trânsito e em seis deles vítimas precisaram de socorro. Em comparação ao mesmo período do ano passado, foi registrada redução de 66% nos acidentes com vítimas. Em comparação ao mesmo período de 2015, houve redução de 66% nos acidentes com vítimas.

Ao todo, foram abordados 2.454 veículos, o que representa aumento de 40% se comparada a operação realizada no mesmo período do ano passado. Deste total, nove veículos foram apreendidos por conta de irregularidades. Foram recolhidos 80 documentos e policiais também recuperaram três veículos roubados.

Foram apreendidos 752 quilos de maconha, além de porções de crack, pasta base de cocaína e cocaína.