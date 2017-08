Polícia Militar Rodoviária de Amandina apreende pneus contrabandeados

PMR apreendeu 14 pneus que estavam sendo transportados em uma carreta - Foto: Divulgação/PMR

Na manhã deste domingo (06), por volta das 11h, durante abordagem de rotina no Km 145 na rodovia MS-276, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Amandina apreendeu 14 pneus que estavam sendo transportados em uma carreta.

Segundo as informações da ocorrência, o contrabando estava em um cavalo trator Iveco que tracionava um semi reboque, ambos com placas de Goiatuba (GO), conduzido por C.E.M, de 35 anos, residente naquela cidade, que trafegava sentido Ivinhema a Nova Andradina.

Em vistoria na carroceria do semi reboque, os policiais encontraram os pneus de várias marcas e modelos adquiridos no Paraguai, que foram recolhidos mediante termo de guarda e se encontram na base operacional para agendamento e entrega na Receita Federal. A carreta estava vazia.

Outra apreensão

Já neste sábado (05), por volta das 15h20, em abordagem de rotina em frente à base operacional foi abordado o veículo Vectra, com placas de Maringá (PR), conduzido por M.A., de 41 anos, residente em Santo Inácio (PR), que no momento da abordagem trafegava sentido Ivinhema a Nova Andradina.

Os policiais encontraram no bagageiro 10 unidades de pneus de várias marcas e tamanho, pneus adquiridos também no Paraguai, que foram recolhidos e posteriormente serão entregues na Receita Federal. Veículo e condutor foram liberados para seguir viagem.