Polícia Militar desarticula provável esquema de “pistolagem” em Dourados

Armas e munições apreendidos na ação policial –Divulgação PM

Na noite desse domingo (30), após denúncia sobre um suposto sequestro que havia ocorrido no Jardim Universitário em Dourados, policiais da Força Tática do 3º BPM acabaram desmantelando uma associação criminosa, efetivando a prisão de 4 pessoas, apreendendo uma caminhonete e ainda 4 pistolas com farta munição.

Luiz C.G.(39), morador na cidade de Paranhos/MS, Gilson A.M.(23), morador em Amambai, Alex S.B(23), e Roberto N.L.(24), ambos moradores em Paranhos, foram presos logo após sequestrarem um jovem de 25 anos morador no Jardim Universitário em Dourados.

Conforme boletim de ocorrência, os fatos se deram por volta das 19h logo após a denúncia de populares relatando que os acusados chegaram na casa da vítima em uma caminhonete Toyota Hillux de cor preta, e teriam o colocado a força na caminhonete e saído logo após.

Os militares deslocaram até as imediações do crime, abordando a referida caminhonete no cruzamento das ruas Passo Fundo com a rua Cider Cerzosimo de Souza, no Jardim Universitário. Durante a vistoria no veículo foi localizado a vítima que relatou que os acusados teriam entrado em sua residência encapuzados e o obrigaram a entrar no carro, questionando sobre a morte de Gabriel Gregol e Carlos Domingues Gregol, um duplo homicídio ocorrido a 20 dias em Dourados.

Durante a vistoria no veículo foi encontrado de posse de Gilson uma toca “ninja” e um cigarro de maconha; já com a pessoa de Alex foi encontrado um carregador de pistola municiado; no veículo ainda foram encontradas uma pistola 380 com um carregador municiado pertencente a pessoa de Roberto e duas pistolas 9mm escondidas no painel do veículo. No banco traseiro foram apreendidos mais uma toca, corda, fita adesiva, um rádio comunicador e diversos aparelhos celulares.

Dentro do carro havia ainda a anotação de um endereço em um controle remoto, tendo a equipe policial deslocado até a rua Oliveira Marques, no residencial Monte Cristo, sendo que lá residia a pessoa de Luiz Carlos Gregol, que também foi vítima do atendado ocorrido contra seu filho Gabriel e seu irmão Carlos Domingues Gregol. Na casa foi encontrado ainda mais uma pistola calibre 380 com dois carreadores municiados e diversas anotações que foram apreendidas e encaminhadas a DEPAC de Dourados.

O caso foi registrado como sequestro, associação criminosas, porte ilegal de arma de fogo.