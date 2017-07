Policia Militar da Pana tenta abordar veiculo e bandidos fortemente armados disparam mais de 40 tiro

Imagem Nova Alvorada Noticias

Na noite desta terça-feira aproximadamente as 22hs00min, o Batalhão de Policia Militar de Nova Alvorada do Sul recebeu a informação via rádio que dois veículos teriam furado um bloqueio Policial em Ipezal e trocado tiros com os Policiais daquela localidade. De imediato o Batalhão acionou o Destacamento Militar na Pana, informando a situação e que os veículos possivelmente estariam vindo em direção a Pana pela Rodovia Estadual MS 145, com essas informações mas sem saber qual seriam os veículos os Policiais Militares Sargento Ginaldo Lima e o Aspirante Jebaili se dirigiram para a Rodovia na tentativa de interceptar os veículos, de imediato foi abordada uma Caminhonete Chevrolet S10 de cor preta com placas aparentes JPJ 0202 Seabra/BA e no momento em que os Policiais verificavam a caminhonete outro veiculo se aproximou, o veiculo seria uma SW4 Prata com quatro ocupantes, que já se aproximaram efetuando diversos disparos de arma de fogo de vários calibres, mesmo em numero reduzido os Policiais revidaram e uma intensa troca de tiros foi realizada, conforme informações foram disparados pelos autores aproximadamente 40 tiros em direção aos Policiais.

Durante a troca de tiros a caminhonete S10 que seria o batedor do veiculo que vinha logo atrás empreendeu fuga, mas acabou sendo atingida em seu pneu por tiros disparados pelos policiais, a caminhonete percorreu alguns quilômetros com o pneu furado e foi abandonada pelo seu condutor, o outro veiculo também foi atingido por vários tiros disparados realizados pelos Policiais mas conseguiu empreender fuga em direção a Casa Verde.

Viatura do Pelotão de Nova Alvorada do Sul, de Ipezal e uma viatura da DOF se encontram na localidade efetuando apoio e na tentativa de localizarem os fugitivos, ressaltando que na localidade existem várias estradas vicinais que facilitam a fuga dos bandidos.

A reportagem conversou com o Comandante do Destacamento Sargento Ginaldo Lima e o mesmo confirmou a troca intensa de tiros e que os Policiais saíram ilesos, somente a viatura Policial foi atingida pelos tiros.