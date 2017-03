Polícia investiga no HRMS caso de bebê supostamente decapitado durante aborto

No início da manhã desta quarta-feira (15), entre 5h30 e 7 horas, a denúncia de um caso de aborto chegou até a Polícia Civil de Campo Grande. A princípio o que se sabe é que uma mulher teria sofrido um aborto - sem detalhes se espontâneo ou provocado - e o feto teve a cabeça separada do corpo.

O caso é atendido pela delegada Marina Lemos, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, que colheu as primeiras informações no hospital para onde a mulher foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os socorristas acionaram a polícia por conta da situação e investigadores acompanham a delegada.

A mulher ainda não foi ouvida pela delegada, que fez os primeiros levantamentos com funcionários do hospital e, em seguida, iniciou as diligências, possivelmente na residência da mulher. Ela não informou dados sobre a idade da mulher ou o bairro onde ela mora e nem de quantos meses estaria grávida.

Informação confirmada até o momento é de que durante o aborto, a retirada do feto teria sido forçada, provocando a decapitação. A mulher precisou ser levada ao hospital e ainda estaria com parte do bebê dentro do corpo quando foi socorrida. Ainda em fase inicial das investigações, a delegada afirmou que ainda não pode dar mais informações sobre o caso.