Polícia impede caminhão com 438 kg de maconha de passar por Dourados

A Polícia Rodoviária Federal impediu que o motorista Jorge Raul Carvalho Leite, 48, seguisse viagem com um caminhão Mercedes Benz L1513 contendo 438 kg de maconha escondido em um compartilhamento falso na carroceria. A apreensão aconteceu na noite de sábado no Distrito de Vila São Pedro em Dourados.

O caminhão teve de ser levado até o Corpo de Bombeiros para retirar a chapa de aço que escondia a droga.

De acordo com o condutor, a maconha foi retirada em Ponta Porã e tinha com destino Goiânia (GO). Ele foi preso em flagrante por tráfego de drogas.