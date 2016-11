Polícia Federal faz operação contra tráfico em MS e mais três estados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Travessia, para prender pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná. Foram expedidos 42 mandados de prisão preventiva, que estão sendo cumpridos também em São Paulo e Santa Catarina por 180 policiais.

Nas 14 cidades em que a PF iniciou a operação às 6h também são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, quando a pessoa é levada à delegacia para prestar depoimento. Segundo a PF, 11 pessoas tinham sido presas até às 7h, horário de Mato Grosso do Sul.

O nome da operação é uma referência a um lago da região de Guaíra, cidade vizinha de Mundo Novo (MS), usado para atravessar a droga que vinha do Paraguai.

Conforme as investigações, Guaíra era a porta de entrada de maconha, crack e cocaína vinda do Paraguai. Perto dali fica uma cidade importante do Paraguai, Salto del Guairá, onde o crime organizado possui forte atuação.

De Guaíra, a droga seguia para cidades de São Paulo e Santa Catarina. De acordo com a PF, o chefe da quadrilha desarticulada hoje lavava dinheiro do crime em uma loja e em um haras de Guaíra.

Durante as investigações foram presas em flagrante 35 pessoas, entre as quais um advogado e servidores públicos. Também foram apreendidas grandes quantidades de maconha, cocaína e crack.