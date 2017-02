Polícia Federal apreende avião com 430 quilos de cocaína em MG

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, apreendeu na noite dessa quarta-feira cerca de 430 quilos de pasta base de cocaína dentro de uma aeronave Cessna Aircraft, modelo 210 M, que havia pousado no aeroporto de Pará de Minas. O avião iria pernoitar num hangar do local carregada com a droga.

A PF ouviu o responsável pelo hangar e realizou perícias na aeronave, cujas asas não dispunham de identificação em suas partes inferiores e apresentavam alongamento de suas extremidades, com a finalidade de comportar maior quantidade de combustível e aumentar sua autonomia de voo.

Além dos cerca de 415 tabletes da droga, ainda foi apreendido um pacote contendo aproximadamente um quilo de folhas semelhantes a folhas de coca in natura.

Foram realizadas diligências que levaram à descoberta do paradeiro do piloto do avião, que havia fugido para Belo Horizonte e se hospedado em um hotel nas proximidades da rodoviária da capital, onde foi preso em flagrante por agentes federais. Se condenado pelo crime de tráfico internacional de drogas, o piloto poderá cumprir até 25 anos.

Por estar acondicionada em sacos de aniagem de origem boliviana, a PF acredita ser também boliviana a substância apreendida.