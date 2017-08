Polícia está no escuro sobre crime em que vítima foi esquartejada

Local em que corpo foi encontrada no Los Angeles (Foto: Guilherme Henri)

Um crime com requintes de crueldade, que ainda é um mistério para a polícia. Somente com a identificação do corpo encontrado esquartejado na manhã desta quarta-feira (16) é que a polícia espera chegar até o autor do crime. A vítima estava sem cabeça, pernas, com as mãos amarradas para trás e com o coração fora do corpo. Uma das desconfianças é que a vítima tenha sido morta em outro lugar.

“O primeiro passo é identificar essa vítima e procurar saber a linha de relacionamento dele, conversar com familiares, com amigos, conhecidos, todos que estiveram com ele, por enquanto, não tem como afirmarmos nada”, disse o delegado que investiga o caso, Giuliano Biaccio, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Conforme o delegado, até o momento, não é possível nem sugerir se a vítima foi morta por uma ou duas pessoas. O que a polícia desconfia é que o corpo tenha sido "desovado" no local onde foi encontrado - na rua Engenheiro Paulo Frontim, 150 metros do anel viário, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande - ou seja, o assassinato em si teria sido praticado em outro local.

Segundo boletim de ocorrência, o homem aparenta ter cerca de 30 anos e era pardo. O corpo estava em meio a lixo e foi removido pela funerária de plantão e passará por exames no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).