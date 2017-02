Polícia entra em quintal para prender traficante, pit bull avança e é baleado

Claudeir de Oliveira Souza, 26, foi preso por traficar drogas em casa. Para não ser preso, ele soltou seu cachorro da raça Pit Bull para atacar policiais militares. O caso aconteceu ontem (9) no bairro Sol Nascente, em Naviraí, distante 366 km de Campo Grande.

Conforme informações do site local, Tá na Mídia Naviraí, policiais faziam rondas quando se depararam com um rapaz em atitude suspeita que saiu rapidamente de uma casa, ao ver o carro da polícia.

Ele foi abordado e contou que tinha acabado de comprar drogas com um homem chamado Claudeir, que mora no local. Os policiais pediram ajuda a outra guarnição da PM para entrarem na residência.

A casa estava com o portão encostado, mas no quintal haviam dois cães da raça Pit Bull, um preso e outro solto.

Ao ver os policiais, o traficante gritou que eles não poderiam entrar no local, pois não tinham mandato. A mulher de Claudeir, chegou a segurar o cachorro que estava solto, mas quando um dos policiais entrou no quintal, soltou o cão que avançou no militar.

O policial atirou no cachorro que saiu correndo e mesmo ferido, correu em direção a outro militar que também estava no quintal. Novamente o cachorro foi atingido por tiro.

Neste meio tempo, Claudeir jogou uma sacola pelo muro. Ao ser detido, ele estava muito agressivo. Na casa, foi encontrado balança de precisão, caderno de anotações e certa quantidade de dinheiro. Na sacola que o traficante tinha jogado, havia 365 gramas de maconha.

O cachorro foi socorrido por uma clínica veterinária, onde está em observação. Não foi divulgado onde os tiros atingiram o animal. Claudeir foi preso.