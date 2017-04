Polícia encontra corpo de empresário desaparecido no interior de MS

A polícia encontrou o corpo do empresário Marcos Alexandre Ribeiro, 42 anos, na tarde desta segunda-feira (10) em um matagal, em Três Lagoas. Marcos estava desaparecido desde o dia 2 de abril. Cinco pessoas foram detidas por suspeita de participação no roubo seguido morte.

O delegado de Três Lagoas Thiago José Passos da Silva afirmou ao site Diário da Região que conseguiu desvendar o caso graças a uma denúncia anônima, que indicou o endereço de um dos suspeitos. “Com essa pessoa encontramos documentos e cartão de crédito da vítima. Depois, ele apontou mais quatro pessoas que participaram do crime e o local onde o corpo de Marcos tinha sido abandonado”, disse o delegado.

Por causa do estágio de decomposição, o corpo de Marcos foi enviado para IML (Instituto Médico Legal) de Três Lagoas. A causa da morte foi estrangulamento. De acordo com os depoimentos dos suspeitos, Marcos teria sido assaltado e morto pela quadrilha em 2 de abril, dia do desaparecimento.

No dia seguinte o carro do empresário foi encontrado queimado e abandonado ao lado de uma casa em construção no residencial Parque das Araras, em Três Lagoas. “Nesta terça-feira, dia 11, vou representar pela prisão preventiva dos cinco suspeitos.”, explica o delegado.