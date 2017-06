Polícia de Dourados investiga suposta doação ilegal de bebê que teria ocorrido no HU-UFGD

O 1º Distrito Policial de Dourados investiga o caso de suposta doação ilegal que teria ocorrido na maternidade do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), na terça-feira passada, em Dourados.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil depois que o setor de registros do HU identificou informações suspeitas na certidão de nascimento da criança, que foi registrada com nome e sobrenome mas teria deixado como "não informado" o nome do pai.

Uma investigadora esteve no hospital e conversou com a mãe da criança que afirmou ter chegado acompanhada do marido do Rio de Janeiro e que este a teria deixado na casa de uma prima há dois meses. Ao ser questionada sobre a prima, a mulher acabou se contradizendo e confessou que estava hospedada em um hotel.

A investigadora pesquisou o nome do homem que registrou a criança nas redes sociais e constatou que em postagens, ele e a esposa, que acompanhou a mãe biológica da criança, compartilhavam mensagens afirmando estar aguardando um bebê.

Procurada pela polícia, ela contou que teria sido obrigada a aceitar a situação acerca do recém nascido, que seria filho do marido. O homem teria um relacionamento extraconjugal com a mãe biológica do bebê.

O Hospital Universitário afirmou que foi informado do ocorrido pelo departamento de Serviço Social, na tarde de terça-feira (30), e abriu um processo administrativo para apurar eventuais responsabilidades. Ainda segundo a instituição, a mãe biológica já recebeu alta.