Polícia Civil prende "X-Salada", grande distribuidor de drogas em Corumbá

Durante ação ocorrida no dia 28 de julho, equipe policial encontrou entorpecente escondido em um compartimento secreto na parede da residência

Foi preso na tarde de quinta-feira, 03 de agosto, Joilson de Souza, o “X-Salada”. Ele é proprietário da casa situada no bairro Maria Leite, alvo de mandado de busca e apreensão no dia 28 de julho realizado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Por meio de monitoramento, os investiogadores confirmaram que o local era um ponto de venda de drogas. O apelido se deve ao fato de Joilson possuir uma lanchonete em frente a sua residência, onde ele também comercializava entorpecente.

No momento da ação policial, "X-Salada" não estava em casa e a mulher dele, de 22 anos, acabou detida, mas depois foi solta. Eles foram informados de que o “X-Salada” teria saído cedo e não retornado. Os policiais encontraram na casa papel filme utilizado para embalar entorpecentes, além de um livro recortado; em uma espécie de compartimento secreto, na parede da residência, atrás de um vaso de planta, havia uma porção de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 5,7 gramas; 27 papelotes de pasta base pesando 16 gramas; uma porção de cocaína pesando 5,4 gramas e a quantia de R$ 59 em dinheiro trocado, característico do tráfico.

A mulher relatou à equipe que a droga era de propriedade de Joilson e ainda mostrou à Polícia outro local onde o marido escondia entorpecente, dentro do tubo de uma cadeira. A equipe do SIG tambpem verificou no sistema integrado que o casal já havia sido flagrado praticando o mesmo crime pela DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Campo Grande. Na época, eles utilizavam a mesma "técnica" para esconder o entorpecente.

Durante audiência de custódia, a companheira de “X-Salada” foi colocada em liberdade, mas a Polícia Civil prosseguiu com as investigações e na quinta-feira (03), A Justiça expediu mandado de prisão contra Joilson. Após ser preso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.