Polícia Civil prende mandante de latrocínio que vitimou motorista em Maracaju

Na data de hoje (24), por volta das 18h30min, o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia de Maracaju deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara em desfavor de JOÃO HELENO BEZERRA DE SOUZA NETO (18) em razão de ser apontado como mandante e mentor intelectual do plano criminoso para roubar o caminhão da vítima fatal Francisco Pereira do Nascimento (68).

A sua prisão ocorreu em sua residência na Rua Osvaldo Cardoso, Bairro Paraguai.

Conforme as investigações, João Heleno planejou o roubo do caminhão fazendo contato telefônico com a vítima para contratá-la falsamente a fazer um frete.

João Heleno associou-se à André Lucas de Souza (19) e Edson Junior Milan Carneiro (19) passando a eles a história criada para atrair a vítima para esta cidade, entregando a eles um revólver, calibre .32, e um simulacro de pistola.

Após a execução frustrada do crime, André e Edson esconderam as armas em uma mata no Bairro Porto Belo e fugiram com o auxílio de João Heleno que foi buscá-los em um táxi.

Na segunda-feira (dia 23/01/2016), o revólver foi encontrado pelos investigadores de polícia e quando André e Edson foram buscar as armas foram presos pela Polícia Militar, sendo que alegaram ter matado a vítima devido esta ter reagido.

Em razão da participação no latrocínio, a autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de João Heleno e busca e apreensão em sua residência onde foram encontrados 35 papelotes de pasta base de cocaína e cerca de 10 gramas de maconha, razão pela qual ele também foi preso por tráfico de drogas.