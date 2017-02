Polícia Civil incinera cerca de 3 toneladas de entorpecentes em GLÓRIA DE DOURADOS

A Polícia Civil de Glória de Dourados, Deodápolis e Fátima do Sul, sob coordenação do Delegado Regional Dr. João Francisco Silgueiros, realizará na manhã desta sexta feira (10), às 9hs nas dependências da Indústria Cassava S/A – Rua Cervo, nº 800, centro – Glória de Dourados/MS, a destruição, via incineração de aproximadamente 3 toneladas de entorpecentes apreendidos na região, e que se encontram apreendidos nas Delegacias da Polícia Civil de Deodápolis, Glória de Dourados e Fátima do Sul.

Estarão presentes na cerimônia de incineração, autoridade policiais, judiciária, do executivo e legislativo municipal, além de representantes da vigilância sanitária do município de Glória de Dourados.

Segundo o Dr. João Francisco Silgueiros, Delegado Regional de Fátima do Sul, os entorpecentes foram apreendidos durante ações da Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos de segurança pública, durante o ano de 2016 e início de 2017, o que mostra uma ação cada vez mais eficaz das polícias, no combate ao crime de tráfico de drogas.