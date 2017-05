Polícia Civil identifica ladrões e recuperam R$ 13.150,00 roubados em sítio em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA DE GLÓRIA DE DOURADOS, em diligência, identificou os autores do roubo ocorrido no Sitio são José, localizado no km 1,5 da 8ª Linha, lado poente, onde no ultimo dia 16, sob ameaça de um facão, roubaram R$ 15. Mil reais daquela propriedade rural, de onde recuperaram mais de 13 mil reais que foram devolvidos para as vítimas.

Os Autores são JOSÉ CARLOS SANTOS DE ALMEIDA, vulgo ZÉCA ou ZÉQUINHA e que é primo de segundo grau e considerado como afilhado das vítimas e com informações privilegiadas de onde a vítima guardava o dinheiro, contratou o traficante VANDO SANCHES DA SILVA, residente em Deodápolis para render as vítimas e leva-las para um barracão, enquanto se apropriava do dinheiro e depois do roubo acabaram repartindo a quantia subtraída. Ambos os autores foram indiciados por crime de Roubo Qualificado pelo Dr. Hudson Parra Miranda, Delegado de Polícia da DP. de Glória de Dourados/MS.