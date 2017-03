Polícia Civil fecha loja em Campo Grande que vendia pneus do Paraguai

Loja de pneus situada na Rua da Liberdade, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande, foi fechada, ontem, pela Polícia Civil, porque no local eram comercializados pneus importados ilegalmente do Paraguai. Ao todo, foram apreendidas 284 unidades que totalizaram R$ 40 mil.

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) estavam no bairro Mário Covas para cumprir mandado de prisão, quando flagraram rapaz conduzindo caminhonete carregada com pneus.

O jovem de 21 anos foi abordado e contou que estava transportando os pneus a pedido do patrão e que a mercadoria seria vendida na loja em que trabalha. Com ele, os investigadores apreenderam R$ 3.956 em dinheiro.

Os policiais foram até a loja, mas o proprietário de 38 anos não estava. Quando for encontrado, ele será indiciado por descaminho.

Segundo informações da polícia, não é a primeira vez que o homem responde por este tipo de crime em que a pena pode chegar a 4 anos de prisão.

O delegado Carlos Delano detalhou que, além de vender os pneus naquele local, o proprietário anunciava os produtos na OLX (site de classificados) e em grupos do Whatsapp.

“Pneus importados irregularmente além de não recolherem impostos não passam pelo controle de qualidade do país. Então é um risco tanto para o pedestre quanto para o usuário do veículo”, finalizou Delano.