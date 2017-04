Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Fátima do Sul

Investigadores de polícia da Delegacia Regional de Polícia de Fátima do Sul prenderam L. A. F, 29 anos e J. S. M., 30 anos, ambos eram evadidos do regime semiaberto.

L. A. foi preso em sua residência no bairro Katira na cidade de Fátima do Sul. Já a mulher J. S. foi localizada na Avenida Nove de Julho, Fátima do Sul.

L. A. F. foi condenado pelos crimes de roubo e estupro, as penas por estes crimes variam de 06 a 10 anos de prisão. Já a mulher J. S. M. é condenada pelos crimes de furto, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

A mulher deverá cumprir a pena em regime fechado por pelos 02 anos no Estabelecimento Penal na cidade de Jateí.