Polícia aguarda gravação de DVD terminar para prender cantor sertanejo em Bonito-MS

Policiais Civis e Militares de Bonito, distante 300 quilômetros de Campo Grande, aguardam encerramento do show da gravação do DVD de uma conhecida dupla sertaneja de Mato Grosso do Sul, para cumprir mandado de prisão expedido na sexta-feira (24) contra um dos cantores.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Família de Campo Grande e refere-se ao pagamento da pensão do filho de um dos cantores, no valor R$ 33.254,25 mil. Na decisão, o músico é sentenciado a dois meses de prisão ou ao pagamento da pensão.

De acordo com o advogado Luiz Cezar Borges Leal, que representa o menor, de três anos, os policiais estão no local onde o show de gravação do DVD da dupla acontece, em Bonito. Assim que a apresentação terminar, o integrante da dupla será encaminhado até a delegacia do município.

“Eles conseguiram autorização para terminar o show por conta do alto investimento feito para o evento, mas assim que terminar, uma escolta policial o aguarda para prendê-lo. De lá, ele vai para a delegacia e, caso não pague, para o presídio de trânsito”, explicou.

No ano passado, a dupla assinou contrato contrato com uma das mais importantes gravadoras do País. No currículo, os cantores contam com parcerias com importantes nomes do cenário nacional.