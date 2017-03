PMs são elogiados durante Reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública em GLÓRIA DE DOURADOS

Durante a primeira Reunião ordinária do ano o do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Município de Glória de Dourados, realizada no dia 09/03/17 (quinta feira) na Câmara municipal da cidade, a Polícia Militar foi elogiada pelos presentes, em virtude do trabalho positivo apresentado durante o ano de 2016, tais como a redução do número de acidentes de trânsito na área urbana em mais de 40% e ocorrências de perturbação do sossego, além do aumento exponencial no número de ações preventivas (formatura do Proerd, rondas, operações, palestras em escolas e policiamento escolar).

Na oportunidade, foi realizado um balanço do ano de 2016 pelas Instituições de Segurança Pública presentes, Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil, bem como traçado metas para o ano de 2017, com a participação no debate de idéias de todos os presentes.

O Comandante da 2ª Companhia, Maj. PM J. Roberto, após a sua explanação realizou uma homenagem aos 3 (três) Policiais Militares que mais se destacaram durante o ano de 2016 na cidade, sendo lido um elogio individual aos mesmos e a entrega de uma lembrança.

Em sequência foi entregue também o certificado e uma lembrança aos três policias militares que mais se destacaram n serviço operacional no ano de 2016 em toda a área da 2ª Cia que abrange as cidades de Glória de Dourados, Jateí e Deodápolis com seus respectivos distritos pelo Comandante da 2ª Cia/16º BPM.

Além do Presidente do Conselho Comunitário, estavam presentes na reunião quatro vereadores, inclusive o Presidente da Casa de Leis o Vereador Milton Cesar Gomes, o Defensor Público da Comarca Drº. Alberto Oksman, representantes do distrito de Guassulândia, diretores e coordenadores de escolas e pessoas da cidade.