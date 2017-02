PMA inicia 'Operação Carnaval' nesta sexta-feira priorizando o combate à pesca predatória

A Polícia Militar Ambiental dá início nesta sexta-feira (24), a partir 8h, a “Operação Carnaval”, que será executada em todos os rios do Estado até o próximo dia 2 de março. Mesmo sendo realizada durante o período da Operação Piracema, iniciada em novembro de 2016, a “Operação Carnaval” mantém o foco principal na prevenção e repressão à pesca predatória.

Coincidentemente com a última operação realizada em fevereiro do ano passado, a pesca estará fechada durante o período de carnaval em todos os rios do Estado, com exceção da calha do Rio Paraguai, que desde o dia 1º de fevereiro está aberta a modalidade pesque-solte. De acordo com as informações repassadas pela PMA, a pesca já estará aberta a partir do dia 1º de março (quarta-feira de cinzas).

Como a pesca está aberta na modalidade pesque-solte na calha do rio Paraguai, o comando da PMA reforçará o policiamento em Corumbá e Porto Murtinho, cujas áreas envolvem a calha do referido rio. As outras cidades com tradição carnavalesca, que receberão maior número de turistas, tais como: Bonito, Jardim, Coxim, Aquidauana e Miranda receberão efetivo da sede (Campo Grande) e de outras subunidades localizadas em cidades que não possuem movimentação durante o Carnaval.

Em razão de a pesca permanecer fechada também na bacia do Rio Paraná até o dia 28 de fevereiro, também serão reforçadas as subunidades dos municípios de Bataguassu, Aparecida do Taboado, Batayporã e Três Lagoas, além dos postos fixos das cachoeiras do Rio Anhanduí, em Bataguassu, Rio Verde, em Água Clara e Salto do Pirapó, em Amambai. Além disso, os demais postos instalados nas cachoeiras e corredeiras no decorrer da operação piracema também contarão com reforços neste feriado prolongado.