PMA e PM de Coxim prendem e autuam em R$14,6 mil três pescadores com pescado ilegal

Policiais Militares Ambientais e o Grupamento da Policia Militar de Trânsito de Coxim abordaram hoje (18), em uma avenida da cidade, um veículo do tipo Toyota Hilux e verificaram no compartimento de carga, vários exemplares de peixes das espécies Pintado e Pacu, pesando 191 kg. O pescado apresentava sinais evidentes de captura por petrechos de emalhar do tipo redes de pesca ou tarrafas (petrechos proibidos).

Os infratores, residentes em Coxim, alegaram que teriam pego a carga de 191 kg de peixes às margens do rio Coxim, na região conhecida como Cachoeira Quatro Pés. Esta localidade coincide com a ocorrência anterior, em que pescadores fugiram da PMA e abandonaram 83 kg de pescado, redes de pesca, motor de popa e embarcação na madrugada de hoje. O pescado e o veículo foram apreendidos.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Eles também foram autuados administrativamente pela PMA e multados em R$ 4.880,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.