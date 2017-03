PMA autua três pescadores por pesca ilegal e retira vários petrechos proibidos

Dentro da Operação Carnaval, Policiais Militares Ambientais de Jardim realizaram ontem (2) patrulhamento fluvial pelo rio Miranda, com o intuito de coibir a pesca predatória nos rios da região. Os policiais encontraram na região conhecida como Ponte do km 21, três homens pescando desembarcados e sem autorização do órgão competente.

Dois pescadores de 21 anos de idade cada um, residem em Chapadão do Sul e o terceiro (25) reside em Campo Grande. Carretilhas, molinetes e varas foram apreendidos e cada um recebeu autuação administrativa e multa de R$ 300,00.

Ainda durante patrulhamento pelo rio Miranda, a PMA retirou 483 anzóis de galho sem a devida identificação, três espinhéis e duas tarrafas (petrecho proibido).

Operações de fiscalização fluvial são importantes para preservação de cardumes e do ambiente. A PMA continuará efetuando fiscalização preventiva na região e em todo o Estado.