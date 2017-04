PMA autua segundo fazendeiro por desmatamento ilegal na região de Ponta Porã em três dias

Policiais Militares Ambientais de Dourados realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município de Ponta Porã, na região conhecida como Cabeceira do Rio Apa e autuaram hoje (3) um proprietário rural por desmatamento ilegal.

O fazendeiro desmatou 1 hectare, medido em GPS, de vegetação nativa para plantio de pastagem sem autorização do órgão ambiental. A vegetação derrubada estava junta em leiras. As atividades foram paralisadas. O proprietário da fazenda, de 58 anos, residente no local, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 pelo desmatamento ilegal na fazenda. O pecuarista também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de três a seis meses de detenção.

No dia (1) na mesma região, a PMA havia autuado em R$ 8.000,00 outro fazendeiro pelo mesmo motivo.