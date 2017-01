PMA autua invasor de fazenda em R$ 42 mil por desmatar área do bioma protegido de Mata Atlântica

Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município de Eldorado, na região do Distrito de Porto Morumbi, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo autuaram hoje (24) no início da tarde, um infrator por desmatar vegetação de bioma protegido por Lei.

Em uma fazenda, um infrator de 60 anos, que requer na justiça uma área disputada com o proprietário de uma fazenda por invasão, foi detido por crime ambiental de desmatamento sem autorização ambiental.

O infrator, residente no Distrito de Porto Morumbi, em Eldorado que não possui nenhuma documentação da área requerida, realizou o desmate de 6 hectares de área considerada de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006. O desmatamento foi realizado para transformar a área em pastagem. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 42.000,00.

O autuado foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Eldorado e responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção.