PMA autua infrator em R$ 15 mil por transporte ilegal de 600 kg de agrotóxicos

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana foram acionados ontem (24) à tarde pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encaminhara o condutor de uma caminhonete Ford Ranger à delegacia de Policia Civil, carregada com 30 caixas de agrotóxicos (produto perigoso), pesando 600 kg, sem licença ambiental.

A PMA verificou também que não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental, contrariando a licença ambiental necessária para o transporte do produto.

Policiais Militares Ambientais autuaram o infrator administrativamente e aplicou multa de R$ 15.000,00. O produto perigoso e o veículo foram apreendidos. O autuado responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a quatro meses de reclusão.