PMA autua fazendeiro em R$ 6 mil por desmatamento ilegal em Corguinho

Durante fiscalização em uma propriedade rural do município de Corguinho, Policiais Militares Ambientais de Rio Negro autuaram ontem (1) no final da tarde, um pecuarista de 68 anos por desmatamento ilegal. O proprietário rural, residente na cidade de Corguinho, desmatou 6 hectares na propriedade, medidos com uso de GPS pelos Policiais, sem a autorização expedida pelo órgão ambiental.

A retirada da vegetação foi realizada para a plantação de pastagem. O proprietário da fazenda foi autuado administrativamente e multado em R$ 6.000,00 pelo desmatamento ilegal. O pecuarista também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de três a seis meses de detenção.