PMA autua dono de chácara por desmatamento ilegal de 2 hectares de cerrado em Guia Lopes da Laguna

A PMA do Pelotão de Jardim realizava fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município de Guia Lopes da Laguna e autuou ontem (31) no final da tarde, o dono de uma chácara por desmatamento de mata nativa de cerrado sem autorização ambiental.

O proprietário rural (70), residente em Jardim, desmatou 2,08 hectares de mata, medida em GPS, para plantio de pastagem sem a devida licença ambiental. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 600,00. Ele também responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção.

O dono da chácara foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.