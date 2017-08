PMA autua dois produtores rurais em R$ 20 mil por desmatamento ilegal de mata nativa

Produtor, de 82 anos, reside em Batayporã, e outro, de 69 anos, é do município de Nova Andradina - Foto: Divulgação/PMA

Durante fiscalização rural no município de Nova Andradina, a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã autuou, nesta terça-feira (15), dois produtores rurais por desmatamento ilegal de área de mata nativa.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, os produtores, um de 82 anos, residente em Batayporã, e o outro, de 69 anos, que reside em Nova Andradina, desmataram 2,5 hectares de mata nativa ao derrubarem árvores de grande porte, sem possuir autorização ambiental do órgão competente. O desmatamento foi realizado entre as divisas das duas fazendas para a construção de um cerca.

Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 10 mil. Eles também responderão por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. Os produtores foram notificados a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental. (Com informações da Assessoria de Comunicação da PMA).