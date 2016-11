PMA autua dois irmãos proprietários rurais em R$ 4,4 mil por desmatamento ilegal de 13,5 hectares

Desmatamentos ilegais em duas propriedades rurais de 60 hectares cada uma, localizadas no município de Paranhos foram descobertos hoje (17) no início da tarde, quando Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização nas propriedades rurais daquele município. Dois irmãos fazendeiros e vizinhos de propriedades, de 67 e 68 anos, desmatavam vegetação de cerrado sem autorização ambiental.

Na propriedade do infrator de 68 tinham sido desmatados 8 hectares e na propriedade do irmão de 67 anos foram desmatados 5,5 hectares, medidos com GPS. Os desmatamentos eram executados para o plantio de pastagem e ainda seriam desmatadas áreas maiores nas propriedades, caso a PMA não surpreendesse a ilegalidade.

As atividades foram interditadas e os fazendeiros, residentes em Paranhos, foram autuados administrativamente e multados respectivamente em R$ 2.4000,00 e R$ 1.800,00. Eles responderão por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. Os infratores foram notificados a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.