PMA autua dois infratores em R$ 10 mil por exploração de madeira em área protegida de reserva legal

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas realizaram fiscalização ambiental ontem (5) em propriedades rurais do município e em uma fazenda, constataram a exploração de material lenhoso em Área de Reserva Legal (protegida por lei) sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Árvores da espécie Faveiro foram cortadas com uso de motosserras e foram transformadas em estacas para cercas. Foram apreendidas 586 estacas e duas correntes de motosserras.

Os infratores, o proprietário e o administrador da fazenda (60) responsáveis pela infração, residentes em Três Lagoas, foram autuados administrativamente e multados em R$ 5.000,00 cada um, por exploração de madeira ilegalmente em área protegida por lei.