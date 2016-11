PMA apreende veículo com 266 kg de maconha em estrada vicinal de Bataguassu

Durante bloqueio na estrada vicinal Reta X hoje (18) pela manhã, Policiais Militares Ambientais de Bataguassu perceberam que um veículo do tipo Peugeot 307 realizou meia volta e empreendeu fuga ao avistar a guarnição. A PMA realizou o acompanhamento tático e a alguns quilômetros depois encontrou o veículo abandonado.

No interior do veículo, com placas de São José dos Pinhais (PR) havia 16 fardos de maconha, totalizando 266 kg. Depois de buscas realizadas nas proximidades do local, em meio a densa vegetação, o traficante não foi localizado.

A PMA encaminhou o veículo e a maconha à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu e voltou ao patrulhamento na região, no intuito de capturar o fugitivo.