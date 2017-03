PMA apreende 124 kg de pescado armazenado ilegalmente em pesqueiro e aplica multa de R$ 3,2 mil

Durante fiscalização em sítios pesqueiros no município de Nioaque ontem (22), Policiais Militares Ambientais de Jardim encontraram em um pesqueiro 124 quilos de pescado armazenado ilegalmente. O infrator havia comprado de um pescador da região com o intuito de comercializar na semana santa, porém não havia documento de declaração de origem do pescado e ainda alguns exemplares de peixes estavam abaixo da medida permitida por lei. Todo pescado e o frízer foram apreendidos.

O proprietário do sítio (41), residente em Nioaque foi autuado administrativamente e multado em R$ 3.180,00. O pescado será doado à instituição filantrópica.