PMA alerta a proprietários rurais e população sobre criminosos vendendo rifas e extorquindo pessoas

Há algum tempo a PMA registra ocorrências em delegacias do Estado e está a procura de pessoas, que se identificando como Policiais Militares Ambientais, estão pedindo dinheiro em nome do 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. São várias as formas que os criminosos estão utilizando e, em algumas vezes, se utilizam até de extorsão. Os crimes acontecem principalmente nas propriedades rurais.

Normalmente os criminosos não estão fardados e alguns utilizam veículos descaracterizados, com símbolos de Associações de Policiais Militares. Em outros casos portam armas ostensivamente, porém, sempre sem farda. Dessa forma, aparecem vendendo rifas, solicitando dinheiro para festas da Polícia Militar Ambiental e para confecção de jornais e material publicitário para a Unidade.

Em algumas situações, os elementos praticam extorsão, informando que a propriedade rural tem problemas ambientais e ameaçam arbitrar multas altíssimas e, em seguida, solicitam dinheiro para não aplicar as multas.

Em vários locais do Estado estão ocorrendo esses fatos e a PMA suspeita que não sejam as mesmas pessoas, ou seja, mais de um grupo está praticando o crime. Os policiais já conseguiram fotos de alguns elementos e estão tentando identificá-los. Eles poderão responder por crimes que estão sendo registrados pela PMA e vítimas nas delegacias, tais como: estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa, extorsão e outros, com penas totais que podem passar de 20 anos de prisão.

ALERTA – A Polícia Militar Ambiental informa, especialmente aos proprietários rurais, mas também à população, que jamais alguém irá solicitar dinheiro sobre quaisquer pretextos em nome da UNIDADE. Portanto, solicita às pessoas que tentem anotar placas de veículos e outros detalhes que facilitem a identificação dos criminosos. Se houver possibilidade de acionar a PMA discretamente, faça-o, porém, jamais deem dinheiro. Se ficarem com receio dos elementos, pois alguns andam armados, solicitem que retornem outro dia que arrumarão o dinheiro e aciona a Polícia Militar Ambiental.