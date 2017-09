PM prende interno que pulou muro do semiaberto para supostamente cometer crimes

Imagens (Diário Corumbaense)

Equipe da Força Tática da Polícia Militar de Corumbá flagrou situação que demonstra prática que pode estar sendo utilizada por criminosos há algum tempo na região. De acordo com informações obtidas pelo Diário Corumbaense, internos do Estabelecimento Penal Semiaberto de Corumbá, localizado na rua Monte Castelo, estariam fugindo do local durante a noite para cometer crimes, retornando ao semiaberto antes do amanhecer. O registro da entrada serve como álibi para que eles estejam amparados caso sejam reconhecidos durante ações criminosas no período em que estariam sob custódia do Estado.

Flagrante da equipe da Polícia Miliar aconteceu por volta das 02h14 da madrugada desta terça-feira (05) após os policiais desconfiarem de dois indivíduos em uma motocicleta Honda Titan verde, durante ronda pelo bairro Cristo Redentor. Ao perceberem a presença policial, os dois ignoraram ordem de parada e fugiram, de acordo com a guarnição que atendeu a ocorrência “de forma agressiva e ameaçadora”. Durante o acompanhamento tático, o passageiro da moto acabou pulando do veículo e fugindo a pé com um objeto semelhante a uma arma de fogo enquanto o homem que pilotava a motocicleta, continuou, sendo acompanhado pelos policiais.

O condutor, de 30 anos, acabou abordado na rua Gonçalves Dias, entre a Sete de Setembro e Quinze de Novembro, mas nada ilícito foi encontrado durante revista pessoal. Mas, durante checagem no sistema integrado das Polícias foi constatado que o suspeito cumpre regime semiaberto. Em contato com agente penitenciário de plantão foi confirmado que o indivíduo deu entrada no estabelecimento prisional, mas não foi liberado, então, pelo fato de estar fora do local sem autorização, era considerado foragido. Documento que comprova a fuga do autor foi emitido.

Ele confessou que pulou o muro e voltaria antes do amanhecer. Segundo informações do boletim de ocorrência número 5262/2017, registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, esta é uma prática que os internos vêm utilizando para cometer crimes. O homem flagrado foi encaminhado para a Polícia Civil de Corumbá, onde foram feitos os autos correspondentes às infrações cometidas durante a fuga e o veículo, encaminhado para o pátio do Detran.

No registro policial não há a informação de que o outro indivíduo foi preso, porém, homem de 29 anos, e que já foi interno do semiaberto, foi identificado pelos policiais.