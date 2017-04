PM de Itaporã prende grupo suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Militar de Itaporã prendeu na manhã desta terça-feira, 25, mais um trio suspeito de tráfico de drogas. O caso aconteceu por volta das 10h em frente a um lava rápido.

Segundo boletim de ocorrência, um soldado da PM de folga estava passando pelo local quando viu W. D. da Silva, de 31 anos, passar um bloco retangular envolvido em fita plática marrom para R. M. de 29 anos, que ao receber o objeto, o colocou dentro de uma mochila preta.

O policial então, acionou a guarnição que prontamente se dirigiu ao local. Ao chegar, os agentes fizeram uma revista na mochila e encontraram um cigarro e três blocos de maconha, totalizando 147 gramas da droga. O suspeito afirmou que teria comprado a droga na Praça do Transbordo em Dourados. R.M. foi levado para a delegacia de polícia.

No momento da apreensão, W.D. da Silva não estava mais no local, o que levou os agentes a se deslocarem até a sua residencia onde após vistoria nada foi encontrado. A esposa do autor, que estava sozinha na casa, ligou para o marido ir até lá. Ao chegar, os policiais fizeram uma revista no carro que W.D. dirigia e também nada foi encontrado. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Com os suspeitos foram encontrados um valor em dinheiro totalizando R$1400,00.

Na delegacia, W.D. afirmou que teria levado o carro no lava-rápido em frente à casa de R.M. para polir, mas foi desmentido pelo companheiro que afirmou que W.D. foi até lá para consumir a droga.

Outros dois suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimento pois quando o soldado da PM notou a ação suspeita, eles estavam mexendo no carro de um dos acusados.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.