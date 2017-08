PM de Itaporã prende acusado de invadir e depredar Fórum da Comarca da Cidade

Em ação rápida, Policiais Militares de Itaporã prenderam o acusado de invadir e danificar a estrutura do Fórum da Comarca da Cidade e de um veículo do Tribunal de Justiça.

A invasão e danos causados no Fórum ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (04) e foi percebido nas primeiras horas da manhã, após funcionárias chegarem no local e perceberem os primeiros danos.

Policiais Militares de Itaporã estiveram no Fórum e viram as imagens da câmera de segurança que flagraram o ato e apontaram como suspeito do crime Leonardo Gomes Teixeira, de 22 anos.

Em diligências, aproximadamente, às 14h00 desta sexta-feira, o suspeito foi localizado dentro de um ônibus que levava trabalhadores a uma indústria em Dourados, indagando, inicialmente Leonardo negou o ato, mas depois confessou a invasão e que teria furtado do local um aparelho de aspirar pó e uma caixa de som, ele disse ter trocado os dois por crack na aldeia Jaguapiru.

Para indícios da autoria do ato, os policiais questionaram Leonardo sobre as roupas que usavam no momento, ele apresentou as mesmas que coincidem com as visíveis nas imagens.

O acusado apresentava ferimentos no braço que, segundo ele, foram provocados quando ele entrou na sala do arquivo do Fórum. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil.