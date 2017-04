PM de Dourados recupera Corolla roubado em DEODÁPOLIS

Joao Victor Marchetti dos Santos, 19 anos, morador na cidade de Assis/SP, foi preso por uma das equipes Radio Patrulha do Grupamento de Vila Vargas, subordinado ao comando do 3º BPM, de posse de um veículo roubado na manhã desta segunda-feira (17) na cidade de Deodápolis.

Segundo boletim registrado pela vítima, uma mulher de 59 anos, por volta das 6h da manhã dois homens invadiram sua residência, levando o seu veículo Toyota Corolla, de cor preta, com placas de Tarumã/SP, deixado a vítima trancada em um quarto da residência.

Policiais do Grupamento de Vila Vargas acabaram localizando o veículo em uma plantação próximo a BR 163 no distrito de Vila São Pedro, sendo informados por populares que João Victor estaria de posse do veículo e procurando no comercio local um carregador para o seu celular.

Diante dos fatos o acusado foi encaminhado até a 2ª DP em Dourados.